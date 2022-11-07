مروّج مخدرات ضمن قضاء مرجعيون بقبضة قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "توافرت معلومات لدى دوريَّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام المواطن: أ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني) على ترويج المخدّرات من نوعي الكبتاغون وحشيشة الكيف ضمن قرى وبلدات قضاء مرجعيون".

وأضاف, ""بنتيجة المتابعة، وبعد رصد تحرّكات المذكور، تمَّ تحديد مكان تواجده ليل 17/9/2022 في بلدة الطيبة - السَّاحة العامَّة، فتوجَّهت الدوريَّة إلى المكان، وبمجرّد وصولها قام المطلوب بالفرار بالاتجاه المعاكس تاركًا خلفه سيّارته نوع "ب. أم" التي كان على متنها، فأقدم على رمي المفتاح في محاولة منه لمنع الدوريَّة من تفتيشها، مستغلًّا استحالة العثور عليه في الظلام، ولكن الدوريَّة تمكنت من اللّحاق به وتوقيفه".

وتابع, "بتفتيش الآليّة، ضُبِطَ في داخلها /800/ غرام من حشيشة الكيف، و/659/ حبّة كبتاغون، و/10/ علب ترامال في داخل كل علبة منها ثلاثة مظاريف، وعلبة ترامادول بداخلها خمسة مظاريف. بالإضافة إلى مسدس حربي عيار /9/ ملم مع ممشط وثلاث طلقات صالحة للاستعمال، ومبلغ من المال من عملات مختلفة (ليرة لبنانيَّة، ودولار أميركي، ويورو، وغيرها)".