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لقاءات لميقاتي مع رؤساء الوفود المشاركة في”مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”

7
NOVEMBER
2022
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته مع رؤساء الدول العربية والاجنبية ورؤساء الوفود المشاركة في"مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.

ملك الاردن
وقد إستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني الرئيس ميقاتي وتم البحث في العلاقات بين البلدين.
وشدد ملك الاردن على أهمية الاسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكّن الاردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.

رئيس الجزائر
وإستقبل الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس ميقاتي،في اطار متابعة الملفات التي تم بحثها في خلال مشاركة لبنان في القمة العربية بالجزائر قبل أيام.
وجدد الرئيس الجزائري تأكيد دعم لبنان والاستعداد لمساعدته في كل المجالات.
وقال: أحيي لبنان بلد الرجولة والصمود، وأتعاطف مع شعبه في المحنة التي تصيبه وباذن الله سينهض بلدكم من جديد ونحن الى جانبكم.

رئيس أرمينيا
وإجتمع الرئيس ميقاتي ايضا مع رئيس جمهورية ارمينيا فاهاكن خاتشاتوريان وتم البحث في وضع اللبنانيين في ارمينيا والمشاركة اللبنانية الفاعلة في كل القطاعات الاقتصادية وضرورة العمل على تطويرها.

امين سر الفاتيكان
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وشكره على الدعم المستمر لقداسة البابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي اطلقها اخيرا من البحرين حيث دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على ان لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد للبنان وعدم اطالة فترة الشغور الرئاسي.

برنامج الاغذية
وإستقبل الرئيس ميقاتي المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي دايفيد ديزلي وطلب منه اعطاء الاولوية لشراء الانتاج اللبناني وكذلك لدعم لبنان في هذا الظرف الصعب.

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