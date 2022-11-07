إعلان من السفارة الاميركية في بيروت حول الحصول على تأشيرات غير الهجرة

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أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت تطوير معايير أهلية الإعفاء من المقابلة للمواطنين اللبنانيين الذين يجددون تأشيرات B1 / B2 للسياحة والتجارة.

وأوضحت السفارة في بيان أن المواطنين اللبنانيين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق والذين انتهت صلاحية تأشيراتهم B1 / B2 خلال الـ 24 شهرًا الماضية، يستطيعون الحصول على إعفاء من المقابلة، الأمر الذي يسمح بتجديد التأشيرة دون مقابلة.



ولفت إلى أن هذا تغيير إجرائي لتقديم خدمة أفضل ومعالجة أكثر فعالية لتجديد تأشيرات السياحة للمواطنين اللبنانيين المؤهلين.

وتابعت سفارة الولايات المتحدة:” وفقًا لما يقتضيه قانون الولايات المتحدة، قد يُطلب من بعض حاملي التأشيرات المؤهلين الحضور إلى سفارة الولايات المتحدة لإجراء المقابلات بعد تقديم طلباتهم. في حال كانت المقابلة مطلوبة، سيقوم ممثل السفارة بالاتصال بمقدم الطلب.

ووضعت موقعها لتحديد أهلية الحصول على الإعفاء من المقابلة:

https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-niv-visarenew.asp

للمزيد من التفاصيل والإجابات على الأسئلة، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-gen-faq.asp