بوصعب: عدم حضور حاكم مصرف لبنان جلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه نعتبرها بمثابة إهانة للمجلس النيابي

A + A -

ذكر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن "سيكون هناك استكمالاً للنقاش غدا لإفساح المجال امام الزملاء للاطلاع على خطة التعافي الحكومية".

وأشار بو صعب، الى "أننا سنتابع النقاش بنفس جدول الأعمال وبنفس الدعوة التي وُجّهت واللجان المشتركة لها حق بالاجتماع"، لافتاً الى أنه "احتراما للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصيا"، معتبراً أن "عدم حضور سلامة لجلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه، نعتبرها بمثابة إهانة للمجلس النيابي