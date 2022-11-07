ارتفاع اضافي بحركة المطار خلال تشرين الأول

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تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بتسجيل المزيد من الإرتفاع منذ بداية العام 2022 ، وقد حققت نمواً اضافياً في الشهر العاشر من هذه السنة قارب 24 بالمئة في اعداد المسافرين من والى لبنان وحوالي 15 بالمئة في الرحلات الجوية . فإرتفع بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول الفائت بنسبة قاربت 52 بالمئة وبلغ خمسة ملايين و 351 ألفاً و 344 راكباً بعد ان انتهى الشهر العاشر على تسجيل 513 ألفاً و 162 راكباً .

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تشرين الأول 2022 على الشكل التالي :

المسافرون:

ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال تشرين الأول الفائت بنسبة 23,83 بالمئة عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي وسجل 513 ألفاً و 162 راكباً ، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 27,59 بالمئة وبلغ 245 ألفاً و 977 راكباً ، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان 20,99 بالمئة وبلغ 266 ألفاً و 680 راكباً ، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 57,63 بالمئة وسجل 505 ركاب .

ومع انتهاء الشهر العاشر يصبح مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية تشرين الأول منه خمسة ملايين و 351 ألفاً و 344 راكباً ، مقابل ثلاثة ملايين و 522 ألفاً و 174 راكباً في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 اي بزيادة 51,93 بالمئة .

الرحلات الجوية :

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار في تشرين الأول الفائت 4249 رحلة ( بزيادة 14,62 بالمئة ) ، منها ٢٠٩٦ رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 13 بالمئة ) و 2153 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 16,18 بالمئة ) .