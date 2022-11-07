living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- جنبلاط في فترة ضياع... "مسألتان تدلان على الوضع المؤسف الذي وصل اليه؟!

7
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعربت مصادر مطلعة عن اسفها للوضع الذي آل اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، على مستوى السياسة والذاكرة ، ذلك ان من تابع المواقف التي صدرت عن جنبلاط في الايام الاخيرة اظهرت من دون ادنى شك ان رئيس التقدمي عاد الى اسلوبه القديم في تزوير الحقائق وتوجيه الاتهامات والتنصل من الارتكابات التي يعرف القاصي والداني انها من صنع يده وحده .
وتوقفت هذه المصادر عند مسألتين فاقعتين تدلان على الوضع المؤسف الذي وصل اليه جنبلاط ، الاولى ما حفلت به مداخلته في الاحتفال الذي نظمته السفارة السعودية في بيروت يوم السبت الماضي ، من تحريف للوقائع في ما خص بعض الاحداث التي وقعت والتي قيل انها كانت من الاسباب التي عجلت بانعقاد مؤتمر الطائف ، خصوصا ان دور جنبلاط واضح في قصف المناطق التي كانت تعرف بالمناطق الشرقية واستهداف خصوصا مواقع الجيش والمؤسسات الشرعية والاماكن الامنة . اما المسألة الثانية فكانت كلامه ليل امس بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ، والذي تناول فيه دور رئيس المجلس في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ، متجاهلا - عن قصد طبعا - دور الرئيس العماد ميشال عون في تحقيق هذا الانجاز الوطني الكبير ، في وقت اقر قادة الدول الكبرى باهمية المواقف التي اتخذها الرئيس عون والتي لولاها لما تمكن لبنان من الحصول على حقوقه في حقول النفط والغاز واتصلوا به مهنئين ومثنيين على إنجاز الاتفاقية. علماً ان المسؤولين في اسرائيل والدبلوماسيين الاميركيين والاوروبيين اكدوا في معرض تقييمهم لمسار المفاوضات بصعوبتها وبصلابة الموقف الرئاسي اللبناني الذي انجز في سنتين تقريبا عملية الترسيم بعدما تعذر ذلك خلال تسعة اعوام واكثر .
واعتبرت المصادر انه اذا كانت ذاكرة جنبلاط قد خانته لاسباب يمكن تفهمها خصوصا في فترة الضياع التي يمر بها ، الا ان ما لا يمكن القبول به هو تزوير الوقائع والادعاء بانها حقائق !!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout