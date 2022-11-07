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المنخفض الجوّي وصل... أمطار غزيرة وتحذير!

7
NOVEMBER
2022
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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أنّ الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثّر تدريجيّاً بمنخفض جوي ماطر ابتداءً من اليوم الاثنين ويستمر لأيام، مع تحذير من تشكّل سيول بسبب غزارة الأمطار فجر الاثنين وخلال نهار الثلثاء وصباح الأربعاء.
 
معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة.
 
 الطقس المتوقع في لبنان:
 
الاثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ابتدءاً من بعد الظهر خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد أحياناً.
 
الثلثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكوّن ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع 2200 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.
 
 
الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة. يتكوّن الضباب على المرتفعات، و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد وتتشكل سيول، كما تنشط الرياح. تشهد الجبال اللبنانية اعتباراً من ارتفاع 2000 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل. تخفّ حدة الأمطار ابتداءً من بعد الظهر.
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