أرباح المصارف اللبنانية في سوريا تتراجع

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لا تزال المصارف اللبنانية التي توسّعت قبل الأزمة نحو سوريا، ومن ثم قلّصت نشاطها لاحقاً واكتفت بدور المساهمة في المصارف التي أسّستها، تُحقّق الارباح في السوق السوري، ولو أنّ حجم هذه الارباح تقلّص في النصف الاول من العام 2022 عمّا كان عليه في العام 2021.

تراجعت الأرباح المجمّعة للمصارف السوريّة ذات مساهماتٍ من مصارف لبنانيّة، وهي بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس سوريا، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشرق، بنك سوريّا والخليج، وفرنسبنك سوريا في النصف الأوّل من العام 2022 بـ263.80 مليار ل.س. على صعيد سنويّ إلى حوالى الـ107.55 مليارات ل.س. (38.22 مليون د.أ.)، مقابل 371.35 مليار ل.س. (147.95 مليون د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2021. يمكن تعليل هذا التراجع بانخفاض الأرباح غير المحقّقة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي بنسبة 70.40% إلى 97.54 مليار ل.س. (34.66 مليون د.أ.)، ما طغى على إرتفاع صافي الإيرادات من الفوائد بنسبة 105.48% إلى 49.69 مليار ل.س. (17.66 مليون د.أ.) وتحسّن صافي الإيرادات من العمولات بنسبة 23.11% إلى 42.69 مليار ل.س. (15.17 مليون د.أ.)، ما أدّى إلى تدنّي الإيرادات التشغيليّة بنسبة 52.73% إلى 206.50 مليارات ل.س. (73.38 مليون د.أ.).

من ناحية أخرى، شهدت الأعباء التشغيليّة إرتفاعاً سنويّاً كبيراً بلغت نسبته 50.04% لتصل إلى 92.97 مليار ل.س. (33.04 مليون د.أ.). جدير بالذكر أنّ ربحيّة تلك المصارف عند إحتسابها بالدولار الأميركي تظهر تراجعاً بنسبة 74.17% سنويّاً في النصف الأوّل من العام 2022 نتيجة التراجع في سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي من 2,510 ليرة سوريّة مقابل الدولار الأميركي الواحد مع نهاية شهر حزيران 2021 إلى 2,814 ليرة سوريّة مقابل الدولار الأميركي الواحد مع نهاية شهر حزيران 2022. وقد حَقّق بنك بيمو السعودي الفرنسي أعلى ربحيّة بين نظرائه (13.86 مليون د.أ.)، تبعه بنك بيبلوس سوريّا (5.71 ملايين د.أ.)، فرنسبنك سوريّا (5.51 ملايين د.أ.)، بنك سوريّا والمهجر (5.31 ملايين د.أ.)، بنك سوريّا والخليج (4.90 ملايين د.أ.)، وبنك الشرق (2.94 مليون د.أ.).

أمّا على صعيد الميزانيّة المجمَّعة، فقد إرتفعت موجودات المصارف السوريّة ذات مساهماتٍ من مصارف لبنانيّة بنسبة 14.52% خلال النصف الأوّل من العام 2022 إلى 4,245.04 مليارات ل.س. (1.51 مليار د.أ.)، تُشكِّل حصّة بنك بيمو السعودي الفرنسي 38.65% منها، وبنك سوريّا والخليج 23.76%، وبنك سوريا والمهجر 12.65%، وفرنسبنك سوريا 11.53%، وبنك بيبلوس سوريا 8.13%، وبنك الشرق 5.28%. وقد نَمَت محفظة التسليفات الصافية المجمّعة لتلك المصارف بنسبة 21.60% حتّى شهر حزيران 2022 إلى 882.08. مليار ل.س. (313.46 مليون د.أ.)، كما زادت محفظة الودائع بنسبة 19.06% إلى 2,679.21 مليار ل.س. (952.10 مليون د.أ.). بالتوازي، إرتفعت الأموال الخاصّة المجمَّعة للمصارف الستّة المذكورة بنسبة 13.27% إلى 914.23 مليار ل.س. (324.89 مليون د.أ.). مع نهاية شهر حزيران 2022.