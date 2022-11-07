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الجمهورية: ما يزيد الأمور صعوبة هو انّ الوضع الاقليمي - الدولي غير مؤآتٍ لانتخاب الرئيس

7
NOVEMBER
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تبدو الدعوات الى انتخاب رئيس بلا صدى، خصوصاً مع استمرار التباعد بين المواقف إزاء الاستحقاق الرئاسي، في الوقت الذي يعوّل على بعض الدعوات الخارجية، في ظل اقتناع بأنّه لا يمكن لمسيرة وضع البلاد على سكة الانفراج ان تنطلق الّا بانتخاب رئيس جمهورية جديد ومن ثم تأليف حكومة جديدة حتى تكمل السلطة الجديدة وتباشر ورشة العمل لمعالجة الأزمات والانهيارات التي يعيشها لبنان على كل المستويات.

 

الأفق مسدود

أكّدت اوساط سياسية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية»، انّه سيستمر في تأدية واجبه في الدعوة إلى جلسات متلاحقة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكنها لفتت إلى «انّ الأفق لا يزال مسدوداً وبالتالي لا إمكان لإتمام هذا الاستحقاق قريباً، وسط العجز الداخلي والتعقيدات الخارجية».

 

وفي سياق متصل، قالت مصادر على صلة بالاستحقاق الرئاسي لـ»الجمهورية»، انّ «ما يزيد الأمور صعوبة هو انّ الوضع الاقليمي - الدولي غير مؤآتٍ لانتخاب الرئيس في الظرف الحالي، وإذا كانت التسويات في المنطقة ستُؤجّل، فليس متوقعاً ان يشكّل الملف اللبناني استثناء، الّا في حال استطاع اللاعبون المحليون لبننة قرار اختيار رئيس الجمهورية، الأمر الذي يبدو مستبعداً بسبب الانقسامات الداخلية الحادة والمؤثرات الخارجية».

الجمهورية
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