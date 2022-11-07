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أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 تشرين الثاني 2022

7
NOVEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال سفير دولة أوروبية إنه اكتشف أن أغلب الأطراف اللبنانية تضع مواقفها الرئاسية دون الاجابة عن سؤال كيفية تأمين الأغلبية اللازمة لبلوغها بينما يتميز حزب الله الأقوى من الآخرين بأنه يرسم أهدافه بتواضع يسلّم بحجم القدرة الذاتية وتحت سقف خريطة طريق لتأمين تحالفات تجعلها واقعية.



خفايا

قال سياسي مخضرم إن لقاء اليونسكو تحت عنوان اتفاق الطائف يشبه تظاهرة 8 آذار تحت عنوان شكراً سورية لجهة كونهما إعلاناً سياسياً عن نهاية مرحلة الرعاية الجامعة لكل من ركني اتفاق الطائف السوري والسعودي في ظل صعوبة اجتماعهما مجدداً.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة !


غمز
تساءل خبير دستوري مخضرم عن نتائج الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات أمام المجلس الدستوري غير تأخير حسم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، وصولاً إلى تبرير تأجيلها إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي !


همس
أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان والتي أدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تصرّ جهات سياسية على ترويج أخبار مفادها أن «القوات» ترشح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية على رغم تأكيد رئيس الحزب سمير جعجع أنها لا ترشحه ولا تضع فيتو عليه في حال تم التوافق على انتخابه.

 

إتصل محام حزبي بارز بأحد مؤسسي الحزب، وقد صار الأخير معارضاً، طالباً منه الحد من انتقاداته اللاذعة التي تطال مقامات رسمية سابقة، مؤكداً له أن الحزب لن يسكت عن هكذا انتقادات في حال استمرارها.

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