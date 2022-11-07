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نداء الوطن: بري يشدد على ضرورة التشاور... وجنبلاط متمسك بمعوض

7
NOVEMBER
2022
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

رئيس المجلس النيابي  شدد في دردشة مع الصحافيين أمس على أنّ "التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي"، مؤكداً الحاجة إلى ضرورة أن "تتشاور الأطراف خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة (الرئاسية) والأخرى للوصول إلى التوافق".

 

ولفتت الانتباه مساءً المواقف التي أطلقها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من عين التينة مجدداً التأكيد على الاستمرار في ترشيح النائب ميشال معوّض "لكن لسنا فريقاً واحداً في البلد فليتم التداول بأسماء أخرى وعندها نرى".

 

وخلال اللقاء، تطرق جنبلاط مع رئيس المجلس إلى ضرورة مغادرة مربع المراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي بدءاً من الإقدام على خطوة طرح "مرشح رئاسي للفريق الآخر"، على قاعدة: "نحن لدينا مرشحنا وعليكم طرح مرشحكم للوصول إلى التوافق".

نداء الوطن
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