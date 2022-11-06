حمدان: عدم دفع رواتب المتقاعدين العسكريين هو واقع أمني خطير‎‎

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توجه العميد المتقاعد مصطفى حمدان إلى المجتمعين غداً في مجلس الأمن المركزي برئاسة معالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، طالباً المعالجة الجدية لدفع رواتب المتقاعدين العسكريين.

أكد حمدان رغم كل التبريرات الغير مقنعة المرتكزة على الإهمال المفضوح، في استدراك حكومة تصريف الأعمال بإطارها الضيق لحل معضلة أساسية، لهذا الوضع المعيشي الخطير والخطير جداً، والذي تنعكس تداعياته على الأمن المركزي ليس فقط في بيروت وإنما على امتداد كل الوطن اللبناني.

إن عدم دفع رواتب المتقاعدين العسكريين هو واقع أمني خطير، يتعلق بلقمة عيش مئات آلاف المواطنين، والتي يمكن أن يخرج من إطاره الواقعي المنضبط، إلى مواجهة شاملة في الشارع لا تحمد عقباها.

كل ما سمعناه من بعض الأصوات التي حاولت استغلال هذا الموضوع سياسياً وشعبوياً عبر تبريرات من هنا وهناك، أو محاولات أصحاب النوايا الحسنة باتصالات مع رئيس الحكومة ووزير المالية، لا يبرر تأخير دفع الرواتب بسبب الإهمال، والاستخفاف بمصير عشرات الآلاف من المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم، والتلاعب بلقمة عيشهم، مع الاشارة الى أن هناك إهمال غير مبرر أيضاً بعدم دفع الرواتب للمتقاعدين في كافة ادارات الدولة عموماً.