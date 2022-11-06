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بو صعب: لن اصوت بورقة بيضاء... وهذا ما اتفقنا عليه بالتكتل

6
NOVEMBER
2022
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أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الى "أنني طلبت من رئيس المجلس نبيه بري الاستمرار في جهوده في ما يتعلق بالملف الرئاسي، وقال لي انت ايضا كنائب لرئيس المجلس عليك القيام بتشاور مع الكتل، وهذا الاسبوع سنتواصل مع الافرقاء لنرى كيف نطلق التشاور اما بطاولة حوار يرأسها بري او بتشاور منفصل بين الجميع لتسهيل انتخاب رئيس".

 ورأى بو صعب، في حديث عبر "LBCI"، أن "من هو المرشح للرئاسة الذي لا يكون مرشح تحدي هو السؤال الذي يجب ان نجد له اجابة من خلال التشاور، لأن اي مرشح تحدي هناك شبه استحالة ليتأمن له الاكثرية|.

وأكد أنه "لا يجب ان تختبئ وراء اصبعنا، فالجميع يقوم بمبادرات ويطرح مواصفات وحين تطرح الاسماء تفشل المبادرات لذلك لننتقل الى المفيد ولنضع الاسماء ونرى من منها قادر على الوصول"، مشدداً "أنني سأصوت لمرشح ولم احسم امري بعد بالنسبة للاسم، ولكنني لن اصوت بورقة بيضاء وهذا امر ناقشناه في تكتل لبنان القوي وكلنا اتفقنا على ان الورقة البيضاء لم تعد مقبولة، والثلاثاء سنبحث اكثر ونتمنى ان يكون هناك خيار للتكتل غير الورقة البيضاء".

وأضاف "الخلاص يحتاج الى عدّة خطوات، وبدأنا بموضوع الترسيم وايجابياته لا تخفى على احد وهي الخطوة الاولى التي تعطينا امل وقد تمّت بنجاح"، لافتاً الى أن "المرحلة الثانية في الخلاص هي انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على الاتفاق مع الـimf".

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