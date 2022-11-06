الرئيس القبرصي لميقاتي: لمتابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007

A + A -

شدد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مساء اليوم في مقر إقامته في شرم الشيخ بمصر، "على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007"، فشدد ميقاتي "على العمل من قبل وزير النقل اللبناني لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي الى لبنان قبل ايام"، مشددا "على أن لا عراقيل في هذا المجال".

وأكد الرئيس القبرصي وميقاتي "اهمية تعزيز العلاقلت الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة".

وشكر ميقاتي" الرئيس القبرصي على التعاون في مجال البيئة لا سيما لجهة توقيع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الحرائق". وتمنى "زيادة الاهتمام بوضع رجال الاعمال والشركات اللبنانية في قبرص".

وشارك في اللقاء عشية افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" غدا، الوفد اللبناني الى المؤتمر وضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، وحضر عن الجانب القبرصي وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليديس، الناطق الرسمي باسم الرئاسة القبرصية ماريوس بيليكونيس، وسفيرة قبرص في مصر بولي لوانو.