موقوف غفل "الأمن" وهرب من المستشفى!

A + A -

تمكن موقوف مصاب, عصر اليوم الأحد, من الهروب من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية حيث يعالج من اصابة اثر احداث بلدة مشغرة, التي وقعت منذ اقل من شهر بين عائلة شنوك المعروفين بآل شرف وعائلة العمار وادت الى مقتل شخصين حينها.



وفي التفاصيل, أن "م.ع. شنوك" ( المعروف بآل شرف), كان موقوفا لدى النيابة العامة العسكرية لاتهامه بأحداث بلدة مشغرة, وهو مصاب وكان يعالج في مسشتفى الشيخ راغب حرب في تول.



وعُلم, أنّه تتم حراسته من قبل عنصرين من قوى الأمن الداخلي، واستغل شنوك بعد ظهر اليوم دخول أحد العناصر المولجة بحراسته الى المرحاض، فباغت العنصر الآخر وهرب من غرفته وتوارى، وعلى الفور نفذت دوريات من قوى الامن الداخلي عمليات تفتيش في محيط المستشفى والمنطقة المجاورة دون جدوى.