عبد المسيح مفقود... هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ, جاء فيه, "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عبد المسيح سمير الخوري (مواليد عام 1974، لبناني), الذي غادر صباح اليوم 6-11-2022، منزله الكائن في محلة الاشرفية، وهو يعاني من Epilepsy".



وأضاف, "لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 382094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".