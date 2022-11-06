living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: هذه الطغمة الحاكمة دستورها اللا دستور!

6
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

نحن الذين لم نكن لا شركاء ولا أجراء، في منظومة فيدرالية المذاهب والطوائف، التي اتخذت من دستور الطائف ستارةً وغطاءً لكل موبقاتها.
لبنان طائفهم لم يرتقِ إلى أن يكون دولة بل مجرد محمية للطوائف والمذاهب، وسلاحاً لحروب إلغاء متجددة كانت تلوح بالأفق.
كانت هذه الطبقة السياسية، التي تلحّفت بمواد دستور الطائف مقسمة مجزأة، حسب مقاصد طائفتها ومذهبها، فجعلت من التعايش بين اللبنانيين أمراً مستحيلاً، حتى حوارهم أصبح نماذج مصغرة للفوضى الكبرى، التي تدمر لبنان، لأنها لم تلتزم بتنفيذ دستور الطائف كلٌّ لا يتجزأ.
فكيف ؟؟؟؟ بعدما شاهدنا من الذين حضروا مؤتمر الطائف، من عارضه ومن لم ينفّذه، يمكن أن يطبّقوا الطائف، كيف لهذه الطغمة السياسية الحاكمة التي تبجّحت وأكثرت من الكلام وقلة الأفعال، بتنفيذ دستور الطائف ؟؟؟ أدمنت خرقه بعد ٣٣ سنة من إنتاجه، فكيف تكون هي من ستنفّذه اليوم، خاصة أن هذه الطغمة الحاكمة ولّادة لنظام توريث الأبناء والأقارب والزلم الخزمتشية التي تدور في فلكها.
هذه الطغمة الحاكمة دستورها اللا دستور.
أيها المعنيون مباشرة بدستور الطائف في الداخل والخارج، اذا كان هناك من داخل، تنفيذ دستور الطائف كلٌّ لا يتجزأ يبدأ بإسقاط عصابة الفساد والافساد الحاكمة، بهم لا طائف ولا من يحزنون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout