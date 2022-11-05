الاشرفية تحتضن النبيذ اللبناني برعاية لويس لحود

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احتضنت الاشرفية النبيذ اللبناني من كل لبنان، ضمن "ليالي النبيذ اللبناني" Festival du vin على درج مار باسيليوس، والذي نظمه رئيس دير مار باسيليوس للرهبانية الباسيلية الشويرية الاب المدبر نقولا رياشي. وقد شاركت خمارات النبيذ من كل المناطق اللبنانية، في حضور النواب غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، هاغوب تيريزيان، وملحم رياشي، الوزيرة السابقة مي شدياق، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، المدير العام السابق فادي سماحة ورئيس دير مار انطونيوس كفرشيما الأب المدبر سابا سعد والوكيل العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الاب جان مطران ورئيس الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما.

وخلال المهرجان القى الاب نقولا رياشي كلمة حيا خلالها خمارات النبيذ على جهودهم وعلى تلبيتهم مبادرته، وشكر المدير العام المهندس لويس لحود على جهوده في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني في لبنان والعالم.

ثم عرضت رئيسة الاتحاد توما برامج ومشاريع الاتحاد للعام المقبل. بعدها رحب المحافظ عبود بالحضور في بيروت، واكد ان "العاصمة تحتضن دائما كل لبنان".

لحود

من جهته أكد راعي الحفل المهندس لحود ان "وزارة الزراعة مستمرة في دعم وتسويق المنتجات الزراعية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في لبنان والاسواق الخارجية".

وحيا منتجي النبيذ على جهودهم وعلى احترامهم للنوعية والمواصفات وعلى استثمارهم في قطاع النبيذ، وأكد أن "التعاون المستمر بين وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ أدى الى تطوير هذا القطاع والى تسجيل اكثر من ستين خمارة في وزارة الزراعة والى زيادة كمية انتاج النبيذ وزيادة صادرات النبيذ الى الاسواق الاوروبية والاميركية والعالمية.

وشكر لحود لأهالي الاشرفية والاب رياشي "مبادرتهم القيمة باحتضان النبيذ اللبناني على درج مار باسيليوس، مما يساهم في زيادة التسويق".

وتمنى لحود على المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق في لبنان "استهلاك النبيذ اللبناني"، وحيا الانتشار اللبناني على تعاونهم في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني والنبيذ اللبناني في الاسواق الخارجية، وناشدهم مضاعفة جهودهم "لانهم بتسويقهم يدخلون العملة الصعبة الى لبنان ويساهمون في زيادة فرص العمل وتعزير صمود المزارعين والمنتجين، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".

ثم جال لحود والحضور على منتجي النبيذ وتميزت ليالي النبيذ في الاشرفية بالحضور الكثيف.