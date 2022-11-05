قوى الامن: المباشرة بحملة تلقيح نزلاء السجون ضد وباء الكوليرا

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باشرت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الداخلية والبلديات، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجهات مانحة، بتنظيم حملة تلقيح ضد وباء الكوليرا لمن يرغب من نزلاء السجون في لبنان، تداركا لمنع تفشي وباء الكوليرا في داخل السجون اللبنانية.

وبدأ الصليب الأحمر اللبناني عمليات التلقيح في المرحلة الأولى بتاريخ 4-11-2022 في سجون رومية المركزي وزحلة وطرابلس، إضافة إلى تلقي العناصر المولجة خدمة السجون وحراستها جرعات اللقاح.

وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا لدى السجناء.

وتستمر الحملة حتى تأمين تلقيح يشمل كل السجناء الراغبين بذلك".