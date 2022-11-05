ميقاتي: مؤتمر الأونيسكو يؤكد مجددا أن السعودية لم تترك لبنان

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شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن "اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما، وأن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه".

وفي تصريحات صحافية لدى حضوره "المؤتمر الوطني في الذكرى ال33 لاتفاق الطائف" في "الأونيسكو" قال: "هذا اليوم رمزيته مهمة جدا، والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا ان المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان".

وقال ردا على سؤال: "نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا، ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، ولا أعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطني".