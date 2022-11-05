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جنبلاط: لا أقبل بفرنجية رئيسا.. والاخير: لم نكن يوماً خارج الطائف ونحن جزء منه

5
NOVEMBER
2022
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أكّد رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دردشة على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني في الذكرى ٣٣ لاتفاق الطائف اننا “طوال عمرنا كنا مع الطائف ولم نكن يومًا خارج الطائف ونحن جزء منه.”

وعن تأثير حضوره ايجاباً بعلاقته مع السعودية قال: “نحن لبينا الدعوة ولم نأت من أجل الرئاسة ولا من أجل أي أمر آخر ونحن دُعينا الى مناسبة وطنية.”

وردًّا على سؤال لقناة “الجديد” حول تأثير ذلك على علاقته مع حلفائه قال فرنجيه :”هل حلفائي ضد الطائف؟ حلفائي مثلي مع الطائف".

من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ردا على سؤال على هامش المؤتمر ايضا: لا اقبل بسليمان فرنجية رئيسا ومرشحنا هو النائب ميشال معوض.

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