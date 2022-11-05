انطلاق قوافل العودة إلى سوريا من سرايا طرابلس

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انطلقت قوافل جديدة من النازحين السوريين في اتجاه بلداتهم في داخل الأراضي السورية فجر اليوم، تنفيذا لمبادرة الامن العام لإعادة النازحين الراغبين بالعودة طوعيا.



وانطلقت القافلة المحملة بالنساء والأطفال من داخل سرايا طرابلس باشراف رئيس شعبة الامن القومي في الشمال المقدم هادي حريري الذي أشرف على عملية العودة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الامن العام داخل باحة السرايا، حيث تم التاكد من أسماء المسجلين مسبقا لدى دوائر الامن العام والراغبين في العودة، قبل أن يصعدوا مع امتعتهم الى الحافلات التي خصصت لنقلهم إلى الحدود اللبنانية السورية ومنها عبرت صباحا في اتجاه سوريا.