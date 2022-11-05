إسرائيل تضغط على المغرب.. ومحاولات احتواء لبنانيّة (الاخبار)

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في سياق الضغوط الأميركية – الإسرائيلية على دول عربية لإعلان الخصومة مع إيران وحزب الله، استجابت الرباط أخيراً لشن حملة ضد إيران والحزب على خلفية حربها مع جبهة البوليساريو. وتولى السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها التدخل للضغط على إيران والحزب لوقف ما اسماه «عملية تقويض الأمن في دول المغرب العربي». وتحدث السفير المغربي عن أن «لإيران وحزب الله تواجداً في منطقة في جنوب الجزائر لتدريب مقاتلي البوليساريو وتسليحهم بطائرات مسيرة من صناعة إيرانية». ومع أن المغرب لم يقدم أي دليل على هذه الاتهامات التي بدأ توجيهها قبل مدة، إلا أن الحكومة اللبنانية تدرس الأمر على نحو جدي لاحتواء الموقف المغربي بعدما قال هلال إن «المغرب سيرد بقوة وسيتعاطى مع تبعات الأمر». مع الإشارة إلى أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي معطيات حسية تثبت الادعاءات المغربية كما هي الحال بالنسبة لدول أخرى من بينها الجزائر التي تصف ادعاءات المغرب بأنها استجابة لضغوط من قبل جهات معادية لإيران وحزب الله.