living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المودِع ينتظر... متى يرتفع دولار المصارف؟

5
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في انتظار بدء تطبيق رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 الى 15 ألفاً، يبقى الموظف والمودع في حالة ترقّب لتعاميم من المتوقّع ان تصدر عن المصرف المركزي لتعديل تسعيرة دولار المصارف من 8000 الى 12 او 15 الفاً.
 
 
في ظل التوجّه لرفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الفاً، كثرت تساؤلات المواطنين عمّا اذا كان يجب ان يسحبوا حصتهم الشهرية من المصرف وفق دولار 8000 ليرة او الافضل التروّي لحين رفع سعر الدولار في المصارف الى 15 الفا، رغم انه مقابل رفع سعر الدولار سيخفض سقف السحوبات المُتاح شهرياً. حتى الان، ما بات مؤكدا ان تعديلا سيلحق بالتعميمين 151 و158 إنما لا شك ان توقيت التعديل يبقى في يد المصرف المركزي وحده.
 
 
 
وفي هذا السياق، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»الجمهورية» ان المصرف المركزي سيرفع سعر الدولار في المصارف من 8000 ليرة الى 15 او 12 الفاً، مُشدداً على انه سيحرص في الوقت نفسه على خلق توازن بين التسعيرة الجديدة وحجم الكتلة النقدية في السوق، بحيث من المتوقع ان يبقى حجم الكتلة النقدية المعطاة للمصارف نفسها الا انها ستوزّع للمودعين على دولار 15 الفا بما يحتّم خفض سقف السحوبات. وبالتالي، على سبيل المثال، اذا كان الحد الاقصى للسحوبات هو 3000 دولار على أساس 8000 ليرة للدولار، قد يصبح 1600 دولار على سعر صرف 15 ألف ليرة، بشكل أن يبقى مجمل المبلغ بالليرة 24 مليوناً.
 
 
 
 
وردا على سؤال، أكد حمود ان من لديه أيّ حساب بالدولار عالِق في البنك الافضل ان يتروى وألا يسحبه حالياً في انتظار تعميم من مصرف لبنان وحده يعرف توقيته قد يكون الاسبوع المقبل وقد يكون بعد شهر او مطلع العام، لافتاً الى ان هذه الخطوة ستترافق حكما مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي.
 
 
 
وعن التعاميم المتوقع ان يطرأ عليها تعديل، قال حمود: من المتوقع ان تطرأ تعديلات على التعميمين 151 (الذي يحدّد حاليا سعر سحب الدولار من المصارف وفق سعر 8000 ليرة) و158 الذي يسمح بسحب 400 دولار نقدي و400 دولار وفق دولار 12 الفا).
 
 
 
 
ولدى سؤاله اذا كان هذا التعديل المتوقع هو مكسب للمودع؟ أجاب: كل فارق يمنعه من ان يشتري الدولار الحقيقي بحرية هو خسارة، فالدولار الحقيقي هو الذي تملكه بيدك ويمكنك ان تصرفه في اي بلد في العالم، وكل ما تبقى ليس دولارا صحيحا وبالتالي هو خسارة.
 
 
 
موجب قانوني؟
 
لكن هل من موجب قانوني يفرض على المركزي رفع دولار المصرف ليتساوى مع سعر الصرف؟
 
في هذا الاطار، يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقـص لـ»الجمهورية» ان تغيير سعر الصرف الرسمي يستوجب ان يترافق مع تعديل في التعميم 151 الذي يحدد سعر الدولار المصرفي بـ8000 ليرة، ليرفعه الى 15 الفا. ويؤكد مرقص ان هناك توجها لدى المركزي لرفع الدولار المصرفي مقابل خفض سقف السحوبات المسموح بها شهريا للمودعين، من نحو 3000 دولار الى 2000 دولار شهريا.
 
وعن تسعيرة الدولار المصرفي المتوقعة يقول مرقص: لا نصّ قانونياً يُجبر المركزي على رفع سعر الدولار المصرفي او يُلزمه بأن يكون مشابهاً لسعر الصرف الرسمي اي 15 الفا بحيث لا مانع قانونياً من تسعيره بـ 12 الفا، لكن اذا كان الهدف المستقبلي توحيد سعر الصرف فهو مُلزم بتسعير دولار المصارف مثل سعر الصرف الرسمي اي 15 الفا، وليس خلق المزيد من التعددية في الاسعار. كذلك يرى مرقص في تعديل سعر دولار المصارف ليلحق بسعر الصرف الرسمي عدالة ومساواة للمواطن، اذ من غير المنطقي ان يدفع ضريبته وفق دولار 15 الفا وان يستمر بسحب الدولار من المصارف على 8000 ليرة.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout