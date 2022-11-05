تعرفة الكهرباء الجديدة: قراءة العدّادات هذا الشهر والجباية بداية العام

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تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بدءاً من العام 2023، تحصيل الفواتير على اساس التعرفة الجديدة وذلك بعد إبلاغ وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض منذ أيام مؤسسة الكهرباء ببدء اعتماد التعرفة الجديدة عن الشهر الجاري. وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن "المؤسسة ستصدر بياناً مفصّلاً عن كيفية احتساب التعرفة الجديدة حسب الشطور لاطلاع المواطنين على تفاصيلها".

ومع انتشار بيان لشركة ""ك.ف.أ" ممهور بختم مؤسسة كهرباء لبنان مساء أمس يتوجه إلى المشتركين لإعلامهم بأنّ "تطبيق التعرفة الجديدة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني" الجاري، أوضحت مصادر معنية أنّ "عملية تسجيل التأشيرات وقراءة العدادات ستبدأ في تشرين الثاني من قبل الشركات التي تنفّذ مشروع مقدّمي خدمات التوزيع في قطاع الكهرباء، من خلال تصوير العدادات على أن يتمّ إعلام المواطنين أنه بدءاً من تاريخ قراءة العداد ستطبق عليهم التعرفة الجديدة، لكن على أن تبدأ الجباية في شهر كانون الثاني المقبل".

وكان بيان شركة "ك.ف.أ" قد أشار أمس إلى أنّ موظفي شركة مقدّمي الخدمات الموكل اليهم تسجيل التأشيرات سيقومون بأخذ "صور العدادات حرصاً على حقوق المشتركين ومؤسسة كهرباء لبنان"، وأضاف البيان: "بناءً عليه إن التأشيرة المسجّلة في الصورة هي الحدّ الفاصل بين الفواتير الصادرة على التعرفة القديمة والفواتير الصادرة على التعرفة الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في 1-11-2022".