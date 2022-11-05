أسرار الصحف ليوم السبت 5 تشرين الثاني 2022

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البناء



تتحدّث مصادر سياسية عن انتقال الوزير السابق سليمان فرنجية الى بيروت قريباً على أن يبدأ زيارة بروتوكولية للرئيس ميشال عون في الرابية، وقالت المصادر إن زيارات مشابهة لدار الفتوى ورئيس مجلس النواب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ستكون على جدول الأعمال.



تساءل خبير دستوري عن الصيغة التي سيتضمنها أي مرسوم إجرائي يصدر عن حكومة تصريف الأعمال والمراسيم تبدأ بمندرجات تظهر دستورية المرجع ومنها مرسوم تشكيل الحكومة الذي يبطل مفعوله مرسوم اعتبارها مستقيلة ومن دون مرسوم تشكيل الحكومة سيكون أيّ مرسوم صادر عنها فاقداً للمرجعية.

الجمهورية

ـ توقع أحد المتابعين أن سلة الطعون الأخيرة لن تخرج خالية من قرارات مهمة.

ـ عُلم ان مرشحا رئاسيا حزبي يجول بصمت على بعض المرجعيات السياسية للبحث معها في إمكان التوافق عليه.

ـ عبر مرجع غير سياسي عن امتعاض شديد من الزج باسمه وبأنه ليس مادة للإستثمار.

اللواء



توقف الاتصال أو يكاد بين مرجع كبير وآخر روحي على خلفية التباين في ما خصَّ مقاربة الاستحقاق الرئاسي!



تعرَّض وزير سيادي لانتقادات واسعة، بعضها بقي خارج الأضواء، على خلفية إدارة ملف الرواتب، وما أحاط بالتأخير من ملابسات ومعطيات.



تدقق جهات لبنانية ودولية بأسماء الأشخاص المعفو عنهم بموجب مراسيم عفو خاص رئاسية، لجهة أسباب العقوبة، وطبيعة الأفعال المنسوبة لهؤلاء..