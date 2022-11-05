عناوين الصحف ليوم السبت 5 تشرين الثاني 2022

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الأخبار

ـ أميركا - إسرائيل: «أزمة» مضبوطة

ـ الاتحاد الفيدرالي يرفض إدراج المقاومة على لوائح الحظر | سويسرا: حزب الله حركة سياسية وليس منظّمة إرهابية

ـ توترات تنذر بانفجار على الساحة المسيحية: هل بدأت سياسة الانتقام الجسدي من العونيين؟

ـ محاولة اغتيال في التوقيت «الصائب»: «هديّة السماء» لعمران خان

البناء

ـ تصدع الاتحاد الأوروبي من بوابة العلاقة بالصين: ألمانيا تتميز تحت ضغط الأزمة

ـ الخامنئي: العالم يتغير بتراجع أميركي وانتقال الثقل الاقتصادي الى آسيا وصعود المقاومة

ـ اتهامات متبادلة في إشكال أم تي في والملف عند الجيش والقضاء… ودعوات للخطاب العقلاني





الجمهورية

ـ لا توافق.. لا رئيس.. لا إستقرار!

ـ اجتماع السرايا : إجراءات للوقاية من الكوليرا

ـ المودع ينتظر... متى يرتفع دولار المصارف؟

ـ حوار 2022 »أحيا المخاوف من »تسوية 2016»

ـ رئيسي: إيران »تحررت« من الولايات المتحدة قبل 43 عاماً

اللواء

ـ الفراغ الرئاسي: الرياض لرئيس من رحم الطائف وواشنطن تحذّر من الأسوأ

ـ «حزب الله» يقترب من تسمية فرنجية.. وميقاتي للتحقيق في تهرُّب جمركي

ـ غارات إسرائيلية على مواقع حماس في غزة وانقطاع للكهرباء

ـ شيخ الأزهر يدعو إلى حوار إسلامي جاد لنبذ الطائفية