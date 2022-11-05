عناوين الصحف ليوم السبت 5 تشرين الثاني 2022

الأخبار
ـ أميركا - إسرائيل: «أزمة» مضبوطة
ـ الاتحاد الفيدرالي يرفض إدراج المقاومة على لوائح الحظر | سويسرا: حزب الله حركة سياسية وليس منظّمة إرهابية
ـ توترات تنذر بانفجار على الساحة المسيحية: هل بدأت سياسة الانتقام الجسدي من العونيين؟
ـ محاولة اغتيال في التوقيت «الصائب»: «هديّة السماء» لعمران خان
البناء
ـ تصدع الاتحاد الأوروبي من بوابة العلاقة بالصين: ألمانيا تتميز تحت ضغط الأزمة
ـ الخامنئي: العالم يتغير بتراجع أميركي وانتقال الثقل الاقتصادي الى آسيا وصعود المقاومة
ـ اتهامات متبادلة في إشكال أم تي في والملف عند الجيش والقضاء… ودعوات للخطاب العقلاني
الجمهورية
ـ لا توافق.. لا رئيس.. لا إستقرار!
ـ اجتماع السرايا : إجراءات للوقاية من الكوليرا
ـ المودع ينتظر... متى يرتفع دولار المصارف؟
ـ حوار 2022 »أحيا المخاوف من »تسوية 2016»
ـ رئيسي: إيران »تحررت« من الولايات المتحدة قبل 43 عاماً
اللواء
ـ الفراغ الرئاسي: الرياض لرئيس من رحم الطائف وواشنطن تحذّر من الأسوأ
ـ «حزب الله» يقترب من تسمية فرنجية.. وميقاتي للتحقيق في تهرُّب جمركي
ـ غارات إسرائيلية على مواقع حماس في غزة وانقطاع للكهرباء
ـ شيخ الأزهر يدعو إلى حوار إسلامي جاد لنبذ الطائفية