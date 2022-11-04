المغرب يضبط أكثر من مليوني حبة كبتاغون على باخرة آتية من لبنان

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أعلنت الشرطة المغربية، الجمعة، أنها أحبطت في ميناء طنجة، شمال المملكة، عملية تهريب دولية، لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا.



وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون".



وأوضحت أن هذه الشحنة تم ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم يتم تحديدها.

وأشار إلى فتح تحقيق للكشف عن كافة "المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية ... وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية"، فيما لم يعلن بعد عن توقيف مشتبه بهم.



تُعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.



لكن هذا المخدر ليس منتشرا في المغرب. بخلاف الحشيشة التي تعد المملكة أهم منتجيها في العالم، وتعلن الشرطة المغربية بشكل متواتر إجهاض عمليات لتهريبها نحو أوروبا على الخصوص.