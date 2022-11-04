تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا... وزير الصحة يجول غداً في الشمال وعكار

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يجول وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، يرافقه وفد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية، غدا السبت، الثامنة صباحا، في محافظتي الشمال وعكار، تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا، التي ستطلقها الوزارة الأسبوع المقبل.

وستتضمن الجولة لقاءات مكثفة مع رؤساء البلديات والمخاتير وعدد كبير من الفاعليات في البلدات والقرى المستهدفة في الحملة.

ويشار إلى أن الأبيض سيتحدث للإعلام بعد الانتهاء من زيارة كل موقع من مواقع الزيارة، كما سيعقد ٣ مؤتمرات صحافية: الأول في مستشفى حلبا الحكومي، الثاني في مركز الايمان الطبي للرعاية الصحية الأولية- ببنين، والثالث في مستشفى المنية الحكومي.