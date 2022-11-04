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تدابير سير في هذين اليومين في محيط قصر الأونيسكو بمناسبة الذكرى ال 33 لإبرام "اتفاق الطّائف"

4
NOVEMBER
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "يُنظَّم في قصر الأونيسكو - بيروت، عند الساعة 10:00 تاريخ الغد 5-11-2022، احتفالٌ بمناسبة الذكرى الثالثة الثلاثين لإبرام وثيقة الوفاق الوطني "اتّفاق الطّائف"، بدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان.

لذلك، سيتم إخلاء شارع الأونيسكو - سلام من السيّارات ومنع إيقافها على جانبي الطريق، اعتباراً من تاريخ اليوم 4-11- 2022 ولحين انتهاء الاحتفال، بتاريخ الغدّ.
كذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من تاريخ الاحتفال وحتى الانتهاء، اتّخاذ الإجراءات التّالية:
- تحويل السّير من تقاطع الإونيسكو - سلام بإتجاه كورنيش المزرعة والسّماح فقط للمدعوّين من التّوجّه نزولاً بإتجاه قصر الأونيسكو.

- تسهيل السير وتنظيم عملية ركن سيّارات المدعوّين في المحيط الخارجي لوزارة التربية وقصر الأونيسكو.

- استخدام عوائق حديديّة وشريط أصفر لفصل الطريق إلى مسربين (نزولاً وصعوداً) لتسهيل عملية دخول وخروج الدعوّين في الطّريق المؤدّي إلى مدخل قصر الأونيسكو.

- إجراء تحويلات آنية للسير عند اللزوم".

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