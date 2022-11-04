living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير الى اللبنانيين...حجوزاتكم قد تُلغى!

4
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر "نقيب" أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود بيانا، أشار فيه الى "قيام بعض العصابات بترويج تذاكر سفر في السوق المحلي ولدى العديد من مكاتب السفر والسياحة العاملة على الأراضي اللبنانية مع تخفيضات كبيرة عن الأسعار المحددة من قبل شركات الطيران".

أضاف:"وقع العديد من المسافرين ضحية تلك العصابات وقد تم إلغاء حجوزاتهم قبل السفر ومنعهم من السفر، حيث تبين أن ثمن تلك التذاكر مسدد بواسطة بطاقات مسروقة و / أو مزورة".

واذ حذرت النقابة "من الإغراءات المادية المتمثلة بالأسعار والحسومات المقدمة من تلك العصابات وهي حتما غير صحيحة وغير واقعية"، دعت المسافرين الكرام إلى "إعتماد المكاتب المرخصة والنقابية لضمان صحة الخدمة وحسن المعاملة".
وقالت:" تشكل هذه التعديات مخاطر جدية على اداء قطاعي النقل الجوي وعلى سمعة الصناعة السياحية بمجملها، في الوقت الذي تشهد فيه هذه القطاعات تضافرا مهنيا وتعاونا رسميا داعما من وزارة السياحة لتوفير كل وسائل التشجيع والحماية، كما جرى في موسم الصيف الفائت، وهو ما يجب ان يستمر الآن عبر ملاحقة ومحاسبة المعتدين على مصالح الوكالات والمسافرين على حد سواء".

ودعت النقابة الى "نهج مماثل يحمي وكالات السفر من مغتصبي المهنة غير المرخص لهم ويمنع اقترافاتهم وتعدياتهم ، ويدعو المسافرين لتجنب الوقوع في حبائلهم".       

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout