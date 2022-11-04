بري دعا اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاثنين المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال و الموازنة ـ الإدارة و العدل ـ الشؤون الخارجية و المغتربين ـ الأشغال العامة و النقل و الطاقة و المياه ـ الدفـــــاع الوطني و الداخلية و البلديات ـ البيئــــة ـ الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة و التخطيط ـ الصحة العامة و العمـل و الشؤون الإجتماعية ــ الزراعة و السياحة ــ التربيــة و التعليم العالي و الثقافـــة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2022 وذلك لدرس مشاريـع و إقتراحـات القوانين الآتيــة :

1- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة .

2ـ مرسوم رقم 8040 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة ( Frech money) .

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9196 المتعلق "بحفظ الطاقة ".

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 الرامي إلى طلب الموافقة على إبـــرام إتفاق بين حكومـة الجمهورية اللبنانية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان .

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 الرامي إلى طلب الموافقة على إبـرام إتفاقية قرض رقـــم(1016) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصاديـة العربيـة لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون .

6ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 الرامي إلى طلب الموافقة على إبـرام إتفاقيــــة قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات و العمالة في لبنان .

7ـ اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم تجارة البذور و الشتول و مواد الإكثار .

8 ـ اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان "