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البراكس يفند جدول أسعار المحروقات

4
NOVEMBER
2022
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صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بيان جاء فيه: "التشنج الحاصل اليوم بين روسيا من جهة والدول الاوروبية ومجموعة الدول السبع من جهة اخرى بسبب قرار هؤلاء بوضع سقف لسعر شراء النفط لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع الاسعار وجني الارباح وتمويل حربها ادى الى ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق الدولية وسجل خام البرنت ارتفاعاً لامس فيه البرميل 97 دولار".
 
وأضاف, "في لبنان، صدر اليوم جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات مع تراجع سعر صرف الدولار 100 ليرة بحيث احتسب 37500 عوضاَ عن 37600 ليرة في الجدول السابق".
 
وتابع, "نتج عن ذلك زيادة في سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 9000 ليرة لتصبح 729000 ليرة بعد ان سجل ارتفاعاً في سعر الكيلوليتر المستورد 16.90 دولار".
 
 
 
وأردف, "اما صفيحة المازوت فتراجعت 13000 ليرة لتصبح 840000 ليرة بعد ان سجل انخفاضاً في سعر الكيلوليتر المستورد 8.94 دولار, وكذلك انخفض سعر قارورة الغاز 10 كلغ 3000 ليرة لتصبح 421000 ليرة
 
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