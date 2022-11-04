living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتل صديقه بسبب المال... شعبة المعلومات تكشف جريمة سهل عمّيق

4
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
 
البــــــلاغ التّالــــــي:
 
عند الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ 30-10-2022 وفي محلّة سهل بلدة عميق البقاعية، عُثِرَ على جثّة المواطن (ح. ع. من مواليد عام ١٩٦٤) مصابة بـ /14/ طلقة من سلاح حربي، وهو من أبناء بلدة كفردبيان في قضاء كسروان، إضافةً إلى العثور على مبلغ كبير من المال مع المغدور.
 
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة.
 
بالتاريخ ذاته، عثرت إحدى دوريّات الشّعبة على سيارة المغدور، وهي نوع "سوبارو" لون زيتي، في بلدة قب الياس حيث تمّ ضبطها. وبنتيجة الاستقصاءات، تبيّن أنّ المغدور يعمل في تجارة الخضروات، وانّه انتقل بتاريخ 30-10-2022 من مكان إقامته في بلدة كفردبيان إلى بلدة قبّ الياس لمزاولة عمله.
 
 على أثر ذلك، كثّفت الشّعبة تحرياتها، وتوصّلت، في خلال أقل من ٢٤ ساعة، إلى تحديد هويّة القاتل، ويدعى:
 
م. ع. (من مواليد عام 1977، لبناني) تربطه علاقة صداقة وتجارة بالضحية.
بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.
 
بتاریخ 31-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشّعبة من تحديد مكان اختبائه في بلدة شتورا، حيث نفّذت مداهمة وألقت القبض عليه. وبالتزامن داهمت قوّة أخرى منزله في بلدة جديتا البقاعية وعثرت على بندقية "كلاشنكوف" المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل.
 
بالتحقيق معه، اعترف أنه كان على معرفة وطيدة بالمجني عليه، وقد قرّر التّخلص منه نتيجة مطالبة الأخير المتكرّرة له بتسديد مبلغ /7,800/ دولار أميركي، كان قد استدانه منه. وبتاريخ30-10-2022، وفي أثناء حضور (ح. ع.) للمطالبة بالدَّين، استدرجه إلى سهل عميق، حيث أطلق النار عليه بغزاره وقتله. وبعد أن تأكد من موته غادر المحلّة واختبأ في شتورا.
 
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout