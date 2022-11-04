living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

4
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستمرّ الطقس الخريفي المستقر لغاية ليل يوم الاحد فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً، ومن المتوّقع أن يبدأ منخفض جوي بالتأثير التدريجي على لبنان يوم الاثنين ويستمر عدة ايام مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية وثلوج على الجبال العالية.
 
 في تفاصيل طقس اليوم : 
 
- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و  ٢١ درجة  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة. 
- الجو : مشمس الى غائم جزئياً  ٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة  وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
 
في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
 
السبت:  طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعاً، وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
 
السبت:  طقس قليل السحب يتقلب الطقس بعد منصف الليل والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا،  ٧ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout