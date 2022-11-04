كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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يستمرّ الطقس الخريفي المستقر لغاية ليل يوم الاحد فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً، ومن المتوّقع أن يبدأ منخفض جوي بالتأثير التدريجي على لبنان يوم الاثنين ويستمر عدة ايام مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية وثلوج على الجبال العالية.

في تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و ٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة.

- الجو : مشمس الى غائم جزئياً ٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعاً، وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس قليل السحب يتقلب الطقس بعد منصف الليل والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢١ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.