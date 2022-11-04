عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022

الأخبار: اليمين يثبّت فوزه: إسرائيل أكثر انقساماً
رواتب هزيلة تمنع حضور المعلمين والطلاب ضحايا صراع الإدارة والأساتذة: التعليم الرسمي ينهار
باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»
الديار: البازار الرئاسي معطل: توتر اقليمي يفرمل التسوية «لا بيع ولا شراء»؟
باريس «تغضب» خصوم حزب الله... بري «للتشاور» والراعي لـ«مؤتمر خاص»
جلسة «عبثية» تثّبت شرعية حكومة ميقاتي و«الدستوري» يرد 4 طعون
البناء: فلسطين إلى الواجهة الساخنة مع فوز نتنياهو… اغتيالات للمقاومين… وردّ المقاومة من غزة المجلس مسرح سجالات حول الفراغ الرئاسي والحكومي… وتوصية بتصريف الأعمال قائد الجيش: أدّينا دورنا التقني في الترسيم… ولن نسمح باستغلال الوضع للإخلال بالأمن
اللواء: المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة».. وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!
دار الفتوى والمجلس الشيعي للإسراع بانتخاب رئيس.. وقائد الجيش ينأى عن التجاذبات السياسية
الجمهورية: لا حوار والبديل جلسات إنتخاب
النهار: المجلس "يثبّت" الحكومة... ويراوح في الفراغ
نداء الوطن: "بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في": تخريب وتكسير ورسائل تهديد
برّي أطلق "رصاصة الرّحمة" على عون: "لبّيك" ميقاتي!
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