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عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022

4
NOVEMBER
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الأخبار: اليمين يثبّت فوزه: إسرائيل أكثر انقساماً

رواتب هزيلة تمنع حضور المعلمين والطلاب ضحايا صراع الإدارة والأساتذة: التعليم الرسمي ينهار
باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»

 

 

 


الديار: البازار الرئاسي معطل: توتر اقليمي يفرمل التسوية «لا بيع ولا شراء»؟
باريس «تغضب» خصوم حزب الله... بري «للتشاور» والراعي لـ«مؤتمر خاص»
جلسة «عبثية» تثّبت شرعية حكومة ميقاتي و«الدستوري» يرد 4 طعون

 

 

 


البناء: فلسطين إلى الواجهة الساخنة مع فوز نتنياهو… اغتيالات للمقاومين… وردّ المقاومة من غزة المجلس مسرح سجالات حول الفراغ الرئاسي والحكومي… وتوصية بتصريف الأعمال قائد الجيش: أدّينا دورنا التقني في الترسيم… ولن نسمح باستغلال الوضع للإخلال بالأمن

 

 

 


اللواء: المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة».. وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!
دار الفتوى والمجلس الشيعي للإسراع بانتخاب رئيس.. وقائد الجيش ينأى عن التجاذبات السياسية

 

 

 

 

الجمهورية: لا حوار والبديل جلسات إنتخاب

 

 

 

 

النهار: المجلس "يثبّت" الحكومة... ويراوح في الفراغ

 

 

 


نداء الوطن: "بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في": تخريب وتكسير ورسائل تهديد
برّي أطلق "رصاصة الرّحمة" على عون: "لبّيك" ميقاتي!

 

 

 

 

l'orient le jour: Berry réussit son jeu d’équilibriste

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