عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022

A + A -

الأخبار: اليمين يثبّت فوزه: إسرائيل أكثر انقساماً

رواتب هزيلة تمنع حضور المعلمين والطلاب ضحايا صراع الإدارة والأساتذة: التعليم الرسمي ينهار

باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»



الديار: البازار الرئاسي معطل: توتر اقليمي يفرمل التسوية «لا بيع ولا شراء»؟

باريس «تغضب» خصوم حزب الله... بري «للتشاور» والراعي لـ«مؤتمر خاص»

جلسة «عبثية» تثّبت شرعية حكومة ميقاتي و«الدستوري» يرد 4 طعون



البناء: فلسطين إلى الواجهة الساخنة مع فوز نتنياهو… اغتيالات للمقاومين… وردّ المقاومة من غزة المجلس مسرح سجالات حول الفراغ الرئاسي والحكومي… وتوصية بتصريف الأعمال قائد الجيش: أدّينا دورنا التقني في الترسيم… ولن نسمح باستغلال الوضع للإخلال بالأمن



اللواء: المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة».. وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!

دار الفتوى والمجلس الشيعي للإسراع بانتخاب رئيس.. وقائد الجيش ينأى عن التجاذبات السياسية

الجمهورية: لا حوار والبديل جلسات إنتخاب

النهار: المجلس "يثبّت" الحكومة... ويراوح في الفراغ



نداء الوطن: "بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في": تخريب وتكسير ورسائل تهديد

برّي أطلق "رصاصة الرّحمة" على عون: "لبّيك" ميقاتي!

l'orient le jour: Berry réussit son jeu d’équilibriste