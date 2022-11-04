أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رجّح خبراء أمنيون أن تكون الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان جهاز مخابرات أجنبيّ، لأن العملية اعتمدت إطلاق الرصاص ما يربط المحاولة بنزاعات محلية، وبعد الفشل تمّت تصفية المنفذ بطريقة غامضة.



خغايا

أكد مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار أن اتفاقاً على تهدئة الخطاب السياسي والإعلامي قد تم على ان يبدأ بخفض سقف المواقف وصولاً لوقف السجالات بعدما تمّ إفراغ شحنات الغضب المتبادل، وباتت مواصلة السجال إطلاق نار مجانياً لرصاص طائش يفرح به الخصوم فقط.

اللواء: أسرار

همس

تتدفق معلومات من الخارج ان لملف الرئاسي سيكون على الطاولة قبل حلول الشهر المقبل، وأن محاولة جدّية لوضع الترتيبات الدستورية على مستوى الرئاسة والحكومة لن تتأخر عن بدايات السنة الجديدة.



غمز

تدرس القوى النافذة في تجمع 8 آذار استبدال الورقة البيضاء باسم المرشح المدعوم من قبلها، منعاً لتأويلات ليست بمكانها.



لغز

مُني عدد من الصيارفة مع ساعات المساء امس الاول «بخسائر مزعجة» كما يقولون، بين صعود الدولار وهبوطه في دقائق زمنية معدودات.



نداء الوطن: خغايا

يتردد أنّه لدى مرجع رئاسي قائمة مواعيد طويلة لمواطنين يطلبون لقاءه وأخذ صورة معه.

في إطار السعي لترتيب البيت السنّي باتجاه المزيد من الفعالية الوطنية في مواجهة مشروع الإنقلاب على اتفاق «الطائف»، تقدمت المساعي نحو ولادة إطار سياسي يضم فاعليات وازنة.