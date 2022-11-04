الديار: التوتر الايراني السعودي... تعطيل أي تسوية محتملة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حذرت مصادر دبلوماسية من عودة التوتر بين السعودية وايران ، ولفتت الى ان العلاقات تمر راهنا في مرحلة دقيقة وقد تتجه نحو التأزم، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ايران، وهو امر قد ينعكــس ســلبا على الساحة اللبنانية، ويعطل او يفرمل اي تسوية محتملة، ناصحة اللبنانيين بضرورة تغليب المصالح الوطنية والوصول الى تسوية داخلية لان تبادل الاتهامات بين الرياض وطهران لا يبشر «بالخير».

فرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الايراني النائب وحيد جلال زاده قال إنه إذا لم تتوقف السعودية عن دعم الاحتجاجات فإنها «ســتواجه إجراءات مضادة من الجمهورية الإسلامية»، مشيراً إلى أن طهران وجّهت رسائل إلى الرياض «عبر دول صديقة».

فيما اعلنت السعودية انها شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذّر من اعتداءات وشــيكة من قبل إيران على أهداف في المملكة.

وذكرت وسائل اعلام اميركية أن الولايات المتحدة والسعودية ودولاً أخرى مجاورة رفعت من حالة التأهب في صفوف قواتها العسكرية.