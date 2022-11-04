التيار: شباب التيار الوطني الحر هم طلاب حوار وجرى الاعتداء عليهم

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي :

فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة الMTV ،

تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا باطلاق النار.

اننا نطلب من الأجهزة الأمنية ومن القضاء أن يضع يده على الملف فوراً و ‏سيقوم الطلاب المعتدى عليهم بالتقدم بالشكوى اللازمة،

كذلك نطلب من الإعلامي الاستاذ مرسل غانم الاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام ونطلب أيضاً من كل من لديه صوراً التقطها بواسطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل.

ان التيار الوطني الحر يضع هذه الحادثة برسم محطة الMTV المطلوب منها ‏أن تفسر كيف تدعو ضيوفاً وتسمح لعناصر امنها بالاعتداء عليها، وهي تؤكّد انها طلبت من كل شبابها العودة الى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية اي اعتداء اضافي يحصل. ان شباب التيار الوطني الحر هم طلاب حوار، وهذا سبب مشاركتهم بالحلقة وهم ليسوا اصحاب اعتداء على احد.