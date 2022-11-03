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قُضي الأمر: نجيب ميقاتي وداعموه لن يسطوا على صلاحيات الرئاسة.



هذه هي خلاصة الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة رسالة الرئيس العماد ميشال عون، والتي فضحت مجرياتها تفاصيل كثيرة حول الأشهر الأخيرة، التي تلت الانتخابات النيابية، لناحية رفض تشكيل حكومة جديدة، وهو ما كان جزَمه الأحد الفائت كلام ميقاتي الصريح في حديث تلفزيوني عن أنه لم يجد مصلحة في التأليف.



لا سطو على الصلاحيات الرئاسية إذاً. أما الحذر من افتعال أحداث يمكن استغلالُها للمطالبة بانعقاد الحكومة الميقاتية في مرحلة الفراغ، ما يكرس سابقة دستورية خطيرة، فواجب، على ما شدد النائب جبران باسيل، علماً أن رئيس التيار الوطني الحر تحول اليوم إلى نجم الجلسة النيابية، بفعل دخوله في نقاشات مباشرة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، الذي حاول تحريف الحقائق، ولاسيما تلك المتعلقة بدور الرئيس عون في مرحلة التشكيل، أي قبل ان يسقط التكليف بانتهاء الولاية الرئاسية، ما استدعى تدخل باسيل.



أما على ضفة النواب التغييريين والكتائب، فمحاولة فاشلة لتعطيل الجلسة مع عدد من النواب الآخرين، مع اطلاق قنابل صوتية عنوانها المطالبة باحترام الدستور وانتخاب رئيس، فيما ارسال الرسائل الى مجلس النواب الذي عليه أن يناقشها وبتخذ موقفاً منها هو من صلب صلاحيات الموقع الاول في الدولة.



لكن، إذا كان بعض النواب فشلوا في التعطيل، فالنائب ستريدا جعجع نجحت في استحضار شوارب زوجِها سمير جعجع إلى ساحة النجمة، من خلال محاولة تذاكٍ أثناء حديث باسيل عن وجوب التوافق على رئيس جديد لأن نصاب الثلثين ليس مؤمناً لأحد، مؤكداً وجوب الانطلاق من الحيثية المسيحية التي منحتها الانتخابات النيابية، حيث حاولت تجيير هذا الكلام لمصلحة انتخاب زوجها رئيساً، وهو ما قاربه باسيل من باب تذكيرها بموقف جعجع الذي أكد فيه أنه سيحلق شاربَه إذا لم يسقط الرئيس بشار الاسد.



وبعد هذا الفاصل الفكاهي، لفت ايضاً اليوم اعلان الرئيس نبيه بري عن جلسة انتخاب رئاسية الخميس المقبل، على ان تتحول اسبوعية في انتظار انتخاب رئيس، وهو أمر ينبغي ان يحث الجميع على التوافق على رئيس ينطلق من تمثيل مسيحي مباشر أو مجير، كما اعلن باسيل، مشدداً على ان التيار الوطني الحر الذي رفض الوصاية الخارجية، لن يقبل بوصاية داخلية، لا في الحكومة، ولا في رئاسة الجمهورية. غير ان بداية النشرة من الجزء الاخير من وثائقي الجنرال.