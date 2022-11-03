موقع "الصحافة اللبنانية الدولية: مساحة لكتابات وابداعات الاطفال من 9 الى 15 سنة

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أعلن موقع "الصحافة اللبنانية الدولية"، في بيان أنه سيخصص مساحة لنشر كتابات وإبداعات الأطفال من عمر 9 سنوات ولغاية 15 سنة، وذلك بهدف تحفيز الجيل الجديد على إتقان الكتابة والإلمام بالنثر والشعر، كما حثهم للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وأحلامهم.



وأشار البيان الى ان "هذه المبادرة، تأتي من منطلق حرص الموقع على تنمية مواهب الأطفال وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح هواجسهم وآمالهم، سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان. ويطمح الموقع كذلك إلى تشجيع الأهالي على دعم أبنائهم في مجال الإنشاء والتعبير، ما يساهم في نشر الوعي والترفيه عن النفس والحد من المشاكل والآثار النفسية الناجمة عن الأزمة الراهنة".



للراغبين بإرسال كتابات أطفالهم.التواصل عبر "الواتس اب" على الرقم:

03112130 (خالد عياد).