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موسم سياحي واعد خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة..!

3
NOVEMBER
2022
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توقّع رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان اليوم، أن” تكون الحجوزات خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة شبيهة بحجوزات الموسم السياحي الذي شهده لبنان في موسم الصيف”.
وكشف عن أن “حركة الحجوزات لفترة الأعياد في تزايد متواصل في هذه الفترة من العام، وقد وصلت نسبة الحجوزات في الطائرات الى 85% في الفترة الممتدة من 20 كانون الأول المقبل حتى نهاية الشهر نفسه، ومن المحتمل أن يرتفع معدل الحجوزات ليصبح 100%”، متوقعاً “تنظيم رحلات إضافية من الخارج إلى لبنان مع إرتفاع وتيرة الحجوزات”.
 
واعتبر أن “هذه الحجوزات ستنعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني في ظل الأزمة الإقتصادية  التي يعانيها لبنان، وإنعكاساتها ستكون شبيهة لحجوزات الموسم السياحي الذي شهده لبنان في فصل الصيف، فـ”المعادلة ستكون مستمرة إنما بنسب مختلفة لناحية هوية السياح وجنسياتهم”.

ولفت إلى أن “معظم القادمين خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة هم من اللبنانيين العاملين في الخارج، ولكن نسبتهم ستكون أقل مما كانت عليه في موسم الصيف، أما نسبة السياح العرب والأجانب القادمين إلى لبنان فستشهد إرتفاعاً ملحوظاً”.

وإذ اعتبر أن الفراغين الرئاسي والحكومي لن يكون لهما تأثيراً كبيراً على الحجوزات، اشار الى أن “الوضع الأمني يبقى الأكثر تأثيراً”، مؤكداً أنه “في حال إستمر الإستقرار الأمني كما هو حالياً لن تتأثر الحجوزات، فاللبناني والسائح العربي لا يتأثران بالتأزم الحاصل على الصعيد السياسي اللبناني”.

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