الوزير باسيل: ما دام التيار الوطني الحر موجودًا لن تقبل لا بوصاية خارجية ولا داخلية

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اكّد رئيس تيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ان "التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق".

وعن ملف الحكومي كشف باسيل ان "اذا كان ميقاتي متأكداً أنه لن ينال الثقة منا للحكومة منذ 3 اشهر لماذا استمر مكلفاً".

واضاف: "الارداة السياسية بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة وميقاتي اوقعنا في فراغ حكومي متعمداً".

وتابع باسيل ان "ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة بدستورنا وهو اشترط الثقة للتأليف رغم ان التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرر عدم التشكيل".

واشار الى انّ "لقد كرسنا اليوم خلال الجلسة بأنه لا يمكن للحكومة أن تجتمع وهذا جيد".

ورأى باسيل ان "ما يحصل اليوم هو نحر وضرب للدستور".

وقال ان "كل ست سنوات سنكون بفراغ رئاسي بعد انتهاء الوصاية".

وشدّد باسيل على أنه "ما دام التيار الوطني الحر موجودًا لن تقبل لا بوصاية خارجية ولا داخلية".