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نقابة أصحاب محطات المحروقات: لن نقصّر بواجباتنا

3
NOVEMBER
2022
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أكّدت نقابة أصحاب محطات المحروقات، أنّ "عطفًا على ما يتمّ تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي، بخصوص دعوة أصحاب المحطات للتّجمّع أمام المديرية العامة للنفط يوم غدٍ الجمعة، فإنّنا كنقابة لا نتبنّى هذه الدّعوة، وليس لنا أيّ صلة بهذا التّحرّك لا من قريب ولا من بعيد ولا كنقابة ولا كأصحاب محطّات".
 
 
وأوضحت في بيان، "أنّنا كنقابة على تواصل دائم مع الوزارات والإدارات المعنيّة، من أجل تحسين واقع أصحاب المحطّات، ولم نقصّر ولن نقصّر في واجباتنا لحماية المحطّات وتحسين جعالتهم وغيرها".
 
 
وأشارت إلى أنّ "بالنّسبة إلى المجموعة الّتي تدّعي أنّها تجمّع أصحاب المحطّات، وهي لا تمتّ للنّقابة بصلة، فيهمّنا هنا أن نذكّر أنّ المطالب الّتي يتكلّمون عنها، نحن كنقابة أوّل مَن طالب بها، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في المفاوضات، وستصبح حيّز التّنفيذ قريبًا كسابقاتها من المطالب الّتي حقّقتها النّقابة؛ فكفى مزايدات دون طائلة".
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