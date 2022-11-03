أبي رميا: لسنا بوارد اتخاذ أي قرار دستوري بعد رحيل الرئيس عون ومنقاشة الرسالة اليوم ستأخذ طابع سياسي

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رأى النائب سيمون أبي رميا، قبل مشاركته في جلسة تلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حول إستقالة الحكومة في ساحة النجمة، أن "هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة".

ولفت أبي رميا، الى "أننا لسنا بوارد اتخاذ أي قرار دستوري بعد رحيل عون، ومنقاشة الرسالة ستأخذ الطابع السياسي للتذكير بكل ما حصل، وتحميل المسؤولية الى الفريق الذي عطّل تشكيل الحكومة".

وأضاف نحن لم نطلب من الوزراء الاعتكاف وهذا النظام عقيم وبحاجة إلى تطوير الرئيس عون أرسل الرسالة إلى مجلس النواب وهذا من ضمن صلاحياته وكان يُمكن قراءتها الإثنين قبل انتهاء ولايته ونحن اليوم "ناويين على الحقيقة" ولا يمكن أن يُشارك أحد بتسمية وزراء ليسوا من ضمن خياراتنا النهائية.