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أكَّد عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون أن الحديث عن مقاطعة التيار الوطني الحر للحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس دقيقاً، لافتاً إلى أن تكتله ينتظر المناخ الايجابي من اجل الانطلاق بحوار فعال ومنتج.

وقال عون في حديث لاذاعة صوت المدى: “موضوع تشكيل الحكومة أصبح خلفنا وننتظر خلال جلسة اليوم أن نسمع النقاش بشأن رسالة رئيس الجمهورية وردود الافعال حولها”.

وأضاف: ” على التكل النيابية ان تبدي الليونة في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي المقبل”، متابعاً: “نراهن على العقلاء من مختلف الافرقاء من اجل التعامل مع الاستحقاقات المقبلة”.