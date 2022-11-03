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لمن ستعطى الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا!؟

3
NOVEMBER
2022
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 أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "وضع البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، بيئة حاضنة للكوليرا، وكمية السوائل في جسم أقل عند الكبار لذلك يتعرضون لجفاف وهم أكثر عرضة للوباء"، موضحًا "اننا أطلقنا حملة توعية في المراكز الصحية".

ولفت، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى نوعين من الحالات وهي المؤكدة والمشتبه بها، أي المريض "الذي لديه إسهال"، ونراقب الحالات التي تدخل إلى المستشفيات وغرف العناية من أجل الوصول إلى المريض"، مؤكدًا تجهيز مستشفيات ميدانية لتكون قريبة من المرضى.

وشدد الأبيض، على أنّه "في حال حصل تلوث في أحد مصادر المياه الرئيسية يحصل انتشار أوسع للكوليرا"، مشيرًا إلى "أننا نقوم بدورات تدريبية للعاملين الصحيين للوصول إلى الجهوزية الكاملة في حال ارتفاع اعداد المصابين"، وأوضح أنّه "لتعقيم كل ليتر ماء، فهو بحاجة الى نقطتين كلور"، معلنًا أنّ "الموضوع ليس خارجًا عن السيطرة لكن في حال لم نعمل بسرعة وبإنتباه ممكن أن يخرج عن السيطرة، لذلك يجب ان لا نصل الى الكوليرا المستوطنة".

وأكّد أنّ "العدد الاول لـ13400 لقاح، التي حصلنا عليها، سوف تعطى للفريق الطبي وجزء منها ستكون لكل الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 سنة وستدفعها المفوضية للاجئين، معلنًا "أننا نعمل على الدفعة الثانية واللقاحات هي مجانية واللقاح هو سنوي عن طريق الفم وآثاره الجانبية ضئيلة".

إلى ذلك، شدد الأبيض على "أننا نرسل دواء السرطان الى المريض مباشرة ونقوم بمتابعته، وأصبح 70% من المرضى يصل اليهم الدواء، ونحن لم نرفع الدعم عن حقن المناعة".

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